Энергоэксперт: в Германии знают виновных в повреждении «Северных потоков» Энергоэксперт Митрахович: в Германии знают виновных в повреждении «Северных потоков»

Фото: Danish Defence/Global Look Press

Газопровод Nord Stream в Балтийском море

В Германии на самом деле знают виновных в повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», но публично заявлять об этом они не будут, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В беседе с «360» он заявил, что из-за политического конфликта внутри страны, винить в предполагаемой диверсии будут не проамериканские силы, а именно Россию.

Да, это могла быть диверсия <...> В Германии в силу текущего политического конфликта никто публично не скажет, что это сделали проамериканские силы. Наоборот — во всем виновата Россия <...> В Германии реально понимают, кто здесь виноват. Знает кошка, чье мясо съела. Но публично они выступать не будут, — убежден специалист.

Митрахович уточнил, что повреждение трубопроводов не изменит ситуации с поставками газа в Европу, так как они не шли ни по «Северному потоку — 1», ни по «Северному потоку — 2». Основная проблема сейчас связана с экологией, ведь топливо вытекает из поврежденных труб в Балтийское море.

В китайских СМИ ранее заявили, что инциденты на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США. При этом Германия и Дания «больше всего проигрывают от инцидента» и, скорее всего, непричастны к нему.

Аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко до этого рассказал, что в результате утечек из трубопроводной системы «Северный поток» в воздух может выйти газ на сумму более $2 млрд. По его словам, в одной нитке газа было на сумму по крайней мере $720 млн, общая стоимость газа в трёх нитках составляет как минимум $2,16 млрд.