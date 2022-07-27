Энергоэксперт усомнился в том, что украинцы получат американский СПГ Энергоэксперт Фролов усомнился в том, что украинцы получат американский СПГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина запросила у американцев сжиженный природный газ (СПГ) по программе ленд-лиза, однако даже при желании Штатов помочь Киеву топливо из США не сможет попасть на территорию страны, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он считает, что основная проблема заключается в том, что Турция не захочет пропускать танкеры с топливом через Босфор, передает «Экономика Сегодня».

Нет никаких способов физической доставки американского газа непосредственно на Украину. Планы по строительству СПГ-терминала в Одесской области прорабатывались в течение 15 лет, но даже при огромном желании сделать это оказалось невозможным. Дело здесь не в текущих условиях, а в том, что Турция не хочет пропускать СПГ-газовозы через Босфор, — уточнил Фролов.

По его мнению, политика турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана во многом направлена на превращение страны в газовый хаб, поэтому Анкара не заинтересована в том, чтобы пропускать через пролив Босфор корабли с СПГ. Вместе с этим энергоэксперт напомнил, что во времена правления экс-президента Украины Петра Порошенко Киев договорился о доставке американского СПГ через территорию Польши. Однако, заметил Фролов, Варшава сама заинтересована в топливе США и не намерена делиться с Киевом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна украинские власти намерены попросить США начать поставки сжиженного газа по ленд-лизу. По его словам, американская помощь должна помочь стране пережить отопительный сезон.