Энергоэксперт: Украина обрекла европейские страны на веерные отключения Энергоэксперт Демидов: Украина обрекла четыре европейские страны на веерные отключения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украина обрекла Венгрию, Молдавию, Словакию и Польшу на веерные отключения электричества из-за конфликта с Россией, через которую в эти страны поступал газ, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» энергоэксперт Владимир Демидов. По его словам, из-за засух в Европе сильно упала выработка гидроэлектростанций, что потребовало наращивания объемов производства электроэнергии на угольных, газовых, нефтяных электростанциях. В результате из-за проблем с поставками газа из России в названных четырех странах, по мнению эксперта, не избежать перебоев с электроэнергией.

Атомные находятся на пределе в этой части Европы. Остаются только газовые и угольные. Газа там мало, и он идет в основном на отопление, поэтому рассматриваются только угольные. Поэтому будут веерные отключения в некоторых странах ЕС, — пояснил аналитик.

Демидов уточнил, что даже в таких условиях Евросоюз вряд ли решит наладить отношения с Россией. По его словам, страдать от их действий придется обычным людям.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. Дипломат добавил, что в настоящее время необходимо искать источники энергии внутри Европы, а экономику союза ждет реструктуризация. Он пояснил, что отношения ЕС с Россией и Китаем никогда не будут прежними.

Как считает политолог Сергей Мухин, после диверсий на «Северных потоках» в Европе нет возможностей улучшить положение с энергетикой и разрешить энергокризис, Он также добавил, что у южного газопровода периодически отзывают лицензию. Кроме того, митинги, которые прошли в Австрии, Германии и Молдавии, в таких условиях только провоцируют политическую турбулентность, подчеркнул эксперт.