Энергоэксперт указал на странность в повреждении нефтепровода «Дружба» Энергоэксперт Демидов: венгерская нитка газопровода «Дружба» могла быть намеренно отключена

Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Странность, связанная с повреждением нефтепровода «Дружба», связана с тем, что инцидент произошел именно на направлении, ведущем в Венгрию, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Владимир Демидов. Он предположил, что этот участок мог быть поврежден с целью намеренно отключить страну от поставок российского топлива. При этом специалист пояснил: разрушения оказались незначительными и в скором времени поставки возобновятся.

Поврежденным оказался именно участок, ведущий в Венгрию, потому что, по заявлению нефтяных компаний Чехии, они продолжают получать нефть. То есть не работает именно венгерская часть. <...> Возможно, имело место целенаправленное отключение именно Венгрии ввиду конфликта между Россией и Украиной, — объяснил Демидов.

Аналитик уточнил, что повреждения коснулись только венгерской ветки нефтепровода, тогда как пролегающие рядом словацкая и чешская остались нетронутыми. В любом случае повреждения не затронули ни трубу, ни насосную станцию, добавил эксперт. Это означает, что в скором времени поставки по венгерской нитке возобновятся.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции на Украине. Он подчеркнул, что урон был нанесен в результате ракетных ударов со стороны России. Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.