Энергоэксперт рассказал, насколько могут опуститься цены на газ в Европе Энергоэксперт Демидов: цены на газ в Европе могут опуститься до $900

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на газ в Европе могут опустится до $900, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Владимир Демидов. Он уточнил, что падение цен на этот энергоресурс в начале и конце отопительного сезона является типичным. По словам эксперта, в текущий момент цены на СПГ в Европе падают, потому что его стали закупать меньше закупать за рубежом и потому что ЕС увеличили откачку газа из хранилищ.

Дело в том, что сейчас ЕС начинает увеличивать откачку газа из хранилищ, соответственно, внешние поступления уже перестают быть такими критичными, ведь у стран достаточно собственных запасов. В итоге закупка падает, падает и цена. Это нормальная ситуация: цены всегда падают в начале отопительного сезона и в конце, — уточнил специалист.

Демидов также отметил, что падение цен в Европе продлится до конца октября-середины ноября, когда в регионе наступил зима. С наступлением холодов вырастет выкачка из подземных хранилищ, из-за чего возрастет потребность в их заполнении, что приведет к росту спроса и цен.

Цена газа в Европе, как стало известно ранее, в ходе торгов снизилась почти до $1200 за 1 тысячу кубических метров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%. Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.