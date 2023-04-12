Энергоэксперт рассказал, как российское топливо попадает на Украину Энергоэксперт Юшков: на Украину российское топливо попадает через Латвию

Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дизельное топливо и бензин российского производства продолжают попадать на Украину под казахстанской маркировкой через Латвию, поскольку специфика энергорынка ЕС позволяет такие маневры, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом, по его словам, Россия не сможет как-то повлиять на этот процесс.

Российские компании продали трейдерам дизель и бензин, а те уже через несколько рук переправили его на украинский рынок, — пояснил Юшков.

Так, по сообщениям латвийских СМИ, в начале 2023 года в порт Риги зашли три танкера, доставившие из Санкт-Петербурга топливо, оформленное как казахстанское, стоимостью в $100 млн. Затем в порту были замечены несколько десятков бензовозов с украинскими номерами, которые вывезли российские дизель и бензин.

Аналогичная история с Индией, которая покупает много российского дизеля и затем перепродает его в Европу... Коммерческие компании заточены, чтобы получать прибыль и продавать свои товары любым поставщикам... Россия не может указывать покупателям, куда топливо можно продавать, а куда нельзя, проконтролировать это невозможно, — отметил Юшков.

Таким образом с помощью подобных логистических цепочек перекупщики обходят европейские запреты на сделки с топливом из РФ, которое в странах ЕС с 5 февраля этого года считается контрабандой, напомнил эксперт, добавив, что любая поставка российского топлива в ЕС способна прийти на Украину.

Если государство считает, что какие-то сделки противоречат национальным интересам, то оно должно ввести запрет. Нефтяники сами не могут заниматься этим вопросом, — констатирует Юшков.

Как полагает энергоэксперт, вопрос подобных сделок является проблемой государственного регулирования. Москва должна четко организовать схему работы с нефтетрейдерами и определить, кому можно продавать сырье, а кому нельзя.

Между тем Венгрия продлила договор с Россией о дополнительных поставках природного газа. Кроме того, между странами установлен льготный режим оплаты основных объемов топлива.