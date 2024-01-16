Энергоэксперт рассказал, что станет с европейскими запасами газа в январе Энергоэксперт Гривач: холодный январь снизит запасы в газохранилищах Европы

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Уровень запасов газа в хранилищах ЕС в январе заметно снизился по сравнению со средним за пять лет показателем, рассказал в беседе с aif.ru заместитель руководителя Фонда национальной энергобезопасности РФ Алексей Гривач. По его словам, это связано с тем, что первый месяц 2024 года в Европе, по прогнозам, обещает быть холоднее на три градуса, чем в прошлом году и на один градус холоднее климатической нормы.

Холода последних дней все же ускорили и темпы, и масштабы отбора из подземных хранилищ, что говорит о сохранении погодных рисков для европейской энергосистемы во второй половине отопительного сезона, — подчеркнул эксперт.

Как отмечает издание, только за 13 января запасы газа в хранилищах Европы сократились на 0,4%, а общий уровень составил 79,72%, что заметно ниже, чем в 2023 и в 2020 годах. Гривач отметил, что объемы газа уменьшаются, несмотря на усилия властей по экономии топлива за счет сокращения промышленного производства и повышения потребительских цен. Все эти усилия перечеркивает погода, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что в Чехии в 2023 году потребители использовали минимальное количество природного газа почти за 30 лет, с 1994 года. Доля российского газа в общем объеме потребления в республике в прошлом году составила около 7%.