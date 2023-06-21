Энергоэксперт назвал причины роста цен на газ в Европе Энергоэксперт Правосудов: рост спроса на газ в КНР — причина повышения цен на топливо в Европе

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Рост цен на газ в Европе связан не только с закрытием месторождения Гронинген в Нидерландах, но также с повышением спроса на топливо в Китае, считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня» он подчеркнул, что часть европейских игроков рассчитывали, что газовую добычу в Нидерландах продлят еще как минимум на несколько месяцев.

Часть европейских игроков рассчитывала, что эксплуатация Гронингена будет продлена, может быть, на пару месяцев, а может быть, на год-два. <...> Также не надо забывать про потребление газа в Китае: аналитики делали ставку на взрывной рост потребления в 2023 году, темпы в Поднебесной оказались меньше, но цифры все равно растут, — подчеркнул энергоэксперт.

По словам Правосудова, говорить о жестком тренде на повышение цен на газ в Европе не стоит, но некоторые изменения в этом направлении уже заметны. Трейдеры пытаются играть на понижение, настаивая на наличие достаточных запасов в подземных хранилищах, отмечает он. Эксперт считает, что рост спроса на топливо в КНР уменьшит количество предложений СПГ в странах Евросоюза, что приведет к повышению цен. Из-за сокращения поставок газа из России европейцы не смогут компенсировать эти потери, добавил Правосудов.

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Перспективы, по его мнению, будут зависеть от погодных условий: жаркое лето и холодная зима приведут к повышению стоимости газа. Это связано с тем, что топливо лучше всего подходит для отопления, пояснил эксперт. При этом бизнес не спешит расставаться с запасами из хранилищ, при нынешних ценах игроки рынка понесут колоссальные убытки.

Компании заинтересованы в том, чтобы котировки выросли и они смогли бы заработать на продажах, они скоро начнут накручивать рынок и попытаются довести котировки до высокого уровня, — заключил Правосудов.

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ранее заявил, что самым перспективным регионом для поставок российского СПГ в ближайшее время станет Азия. Он отметил, что уже сейчас в Индии заметно вырос спрос на российское сырье.