Энергоэксперт предсказал судьбу ЕС при отказе от российского СПГ Энергоэксперт Юшков предсказал усиление кризиса в странах ЕС при отказе от российского СПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Евросоюза от российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к усилению кризиса в западных странах, предсказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он пояснил, что до 2026 года новых проектов по производству СПГ у «надежных», по мнению Европы, поставщиков не предвидится.

Ситуация носит абсурдный характер. Получается, что европейские политики хотят еще больше ударить по собственному бизнесу, потому что новых проектов на рынке СПГ в мире не появится до 2026 года, — отметил Юшков.

Он уточнил, что на фоне искусственно созданного газового кризиса с помощью санкций и диверсий на «Северных потоках» глобальная экономика живет в условиях дефицита сжиженного газа. В 2022 году западные страны были вынуждена покупать СПГ у российской компании «Ямал СПГ». По словам энергоэксперта, это связано с высокими ценами на газ в Европе, а также с «коротким транспортным плечом от Ямала до Европы». Запад спасло только то, что страны Азии в 2022 году не работали с российской компанией.

США и Катар собираются ввести в строй новые мощности с 2026 по 2030 год, а ближайший проект, который появится на рынке, это «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК, он должен быть запущен в 2023 году, — уточнил Юшков.

Эксперт предполагает, что Европа сможет найти лазейку в случае запрета на покупку СПГ у российских компаний с помощью перепродажи через посредников. Юшков пояснил, что ситуация будет зависеть от того, какие нормативные акты будут приняты: на каких условиях можно будет закупать сжиженный газ, с какими странами работать и как организовать работу с трейдерами.

Вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс ранее заявил, что Норвегия не сможет заменить Россию на европейском энергетическом рынке. Пояснять свое утверждение вице-президент не стал.