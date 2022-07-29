Энергоэксперт предсказал рекордный рост цен на газ в Европе Энергоэксперт Скрябин предсказал рекордный рост цен на газ в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на газ в Европе продолжат расти из-за опасений европейцев, что поставки российского топлива не вернутся к прежним значениям, стоимость горючего может побить исторический рекорд, считает энергоэксперт Дмитрий Скрябин. Он добавил, что это не единственная причина тенденции к росту стоимости энергоресурсов, пишет Lenta.ru.

Тренд в ценах на газ остается восходящим в силу нескольких причин. Но в данный момент ключевым триггером являются опасения европейских потребителей относительно возвращения поставок российского газа в прежних объемах, — уточнил Скрябин.

Энергоэксперт напомнил, что цены выросли после новостей о сокращении поставок по «Северному потоку» из-за необходимости ремонтировать турбину газопровода. По его мнению, в Евросоюзе опасаются, что Москва может найти другие причины сокращения объемов поставок голубого топлива.

Цены на газ очень чувствительны к этому компоненту, отсюда и рост стоимости, — резюмировал Скрябин.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала, что санкции в отношении России действуют не так быстро, как того хотели бы в Евросоюзе. По его словам, обстановка уже показала невозможность введения эмбарго на газ из России.