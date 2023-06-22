Энергоэксперт предрек кризис в ЕС в случае эмбарго против «Дружбы» Энергоэксперт Фролов: эмбарго против южной ветки «Дружбы» приведет к кризису в Европе

Фото: АО «Транснефть - Дружба»

Санкции против южного участка нефтепровода «Дружба» приведут к кризису в странах Центральной Европы, так как Венгрия, Чехия и Словакия зависят от него и не смогут заместить поставки сырья, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», эксперт отметил, что недавно были подписаны соглашения о строительстве провода, по которому сербы начнут покупать сырье с «Дружбы».

По эмбарго против южной ветки «Дружбы» единственным источником является польский посол. <...> Венгрия, Чехия и Словакия, которые сидят на южной ветке «Дружбы», не имеют возможности заместить поставки, альтернативы у них нет, поэтому Будапешт, Прага и Братислава не согласились бы на такое решение, — уточнил Фролов.

По его словам, на данный момент точной информации об 11 пакете санкций нет, а ремарка по южной ветке нефтепровода может быть либо ошибкой перевода, либо оговоркой. Он подчеркнул, что новое соглашение Венгрии и Сербии не могло быть подписано при условии скорой блокировки основного проекта.

При этом исключать вероятность включения эмбарго против северной ветки «Дружбы» не стоит. Эксперт объяснил, что еще в мае 2022 года Польша и Германия заявляли об отказе от таких закупок. Правда, 1 января 2023 года Москва сама заблокировала продажу нефти на польский рынок, а ФРГ стала приобретать сырье в Казахстане, которое попадает туда также по данному нефтепроводу. В связи с этим подобные санкции кажутся несвоевременными, заключил Фролов.

Посол Польши при ЕС Анджей Садось ранее заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя запрет на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба». По его словам, также российским грузовым прицепам будет ограничен въезд в еврозону.