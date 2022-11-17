Энергоэксперт: Польша могла бы вернуться к импорту по нефтепроводу «Дружба» Энергоэксперт Митрахович: Польша могла бы вернуться к импорту по нефтепроводу «Дружба»

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Трубопроводные поставки нефти в Европу не подпадают под европейские санкции, поэтому Польша могла бы продолжить импорт российского сырья по нефтепроводу «Дружба», рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, отказ Варшавы и ФРГ от российской нефти является исключительно политическим решением, не продиктованным санкционной политикой. Эксперт отметил, что такое решение властей Польши и Германии может привести к дефициту нефтепродуктов не только на востоке страны, но и в ЕС.

Принятые ЕС антироссийские санкции не предусматривают ограничений на работу нефтепровода «Дружба», но Германия и Польша в инициативном порядке заявили о желании прекратить импорт по этому маршруту с 2023 года. Это их политическое решение, которое не вызвано санкционными ограничениями. Они всегда могут от него отказаться и вернуться к покупке нефти в России, — пояснил Митрахович.

Эксперт отметил, что Польша и Германия зависят от импорта по нефтепроводу «Дружба» меньше, чем Венгрия, Словакия и Чехия. Однако отказ этих стран от российского сырья способен привести к нарушениям в работе нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который обеспечивает западную часть Польши нефтепродуктами, пояснил специалист. Варшава, в свою очередь, обладает портом Гданьск, который способен облегчить ситуацию с дефицитом, но на помощь Германии его мощности не рассчитаны, уточнил Митрахович.

Энергоэксперт Сергей Правосудов ранее рассказал, что национализация газопровода Ямал — Европа не имеет смысла для Польши, так как он использовался для транзита газа в ФРГ, который теперь невозможен. По его словам, в таком случае обслуживание инфраструктуры будет приносить лишь убытки, ведь прибыль от ее использования еще превысит расходы.