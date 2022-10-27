Энергоэксперт опроверг заявление ЕС о независимости от СПГ из России Энергоэксперт Демидов назвал голословным заявление Евросоюза о независимости от СПГ из России

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа стала независимой от российского газа за восемь месяцев, являются голословными, рассказал в беседе с Lenta.ru энергоэксперт Владимир Демидов. Специалист пояснил, что нарастить импорт СПГ на 39 млрд кубометров в год для Европы сейчас практически невозможно. При этом большая часть газа поступает в страну через «Турецкий поток» из России, уточнил эксперт.

Если мы говорим о полной замене российского газа — 39 млрд кубометров в год — то на сегодня эта задача невыполнима, — сказал Демидов.

Через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Украины в Европу поступает лишь 30 млрд кубометров газа в год, уточнил энергоэксперт. Также, по его словам, ЕС закупает газ через трубопроводы у Норвегии и Алжира, и у коалиции стран экспортеров СПГ— США, Катара, Австралии и других. Эксперт уточнил, что в 2022 году Россия поставила Европе 80 млрд кубометров газа, поэтому даже с новыми поставками у ЕС остается дефицит примерно в 25-30 млрд кубометров в год. Демидов добавил, что если Европа планирует полностью отказаться от ресурсов из России, ей нужно будет возместить такой же объем в 2023 году, поэтому следующая зима может оказаться для европейцев более тяжелой, чем наступающая в 2022 году.

Поэтому зима 2022 года хоть и будет сложной, но следующая будет намного сложнее, если ЕС хочет сохранить свою промышленность, — подытожил Демидов.

Председатель совета директоров российской компании «Газпром» Виктор Зубков ранее заявил, что создание газового хаба на территории Турции принесет выгоду всем — России, Турции, Азербайджану и Европе. В кулуарах Евразийского экономического форума в Баку топ-менеджер пояснил, что за пределами Турции, на европейском рынке, поставляемый из России энергоресурс, «по сути, будет обезличен».