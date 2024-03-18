Энергоэксперт объяснил, как Европа получит газ из РФ в обход Украины Энергоэксперт Фролов: транзит газа в Европу может продолжиться в обход Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Украины продлевать договор с «Газпромом» на транзит российского газа в конце 2024 года означает, что поставки могут продолжить силами европейских компаний, рассказал в беседе с «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он напомнил, что в прошлом году через Украину прокачали сравнительно скромные объемы газа, которые при желании можно перенаправить на турецкое направление.

Через Украину прокачали очень мало газа — до 15 млрд «кубов». Через турецкое направление можно прокачивать его часть. <...> С другой стороны, есть крупные покупатели российского газа. Более того, в ЕС с начала 2024 года увеличили закупки по сравнению с первыми месяцами 2023 года, — отметил специалист.

Он отметил, что европейский бизнес не заинтересован в прекращении транзита российского газа через Украину, однако эти интересы расходятся с мнением политического руководства Евросоюза. Поэтому, по мнению эксперта, когда контракт на украинский транзит газа закончится, его могут продолжить, в том числе силами европейских компаний. В случае прекращения транзита произойдет выпадение около 5–10 млрд кубометров в год, что в условиях частичного восстановления спроса в ЕС станет крайне неприятным сюрпризом, так как быстро найти замену таким объемам крайне сложно, резюмировал Фролов.

Ранее сообщалось, что в марте запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на рекордном уровне, хотя и опустились ниже 60%. Суммарный отбор ПХГ Евросоюза с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м.