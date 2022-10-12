Энергоэксперт назвал сроки восстановления нефтепровода «Дружба» Энергоэксперт Фролов: нефтепровод «Дружба» можно восстановить за несколько дней

Фото: Annette Riedl/dpa/globallookpress.com

Восстановить работу нефтепровода «Дружба» возможно за несколько дней, если утечка невелика, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель гендиректора Института национальной энергетики, энергоэксперт Александр Фролов. Однако, по его словам, на данный момент объем повреждений нефтепровода не определен.

Если утечка небольшая, то устранить ее можно будет за несколько дней. Весь вопрос упирается в то, что мы пока не знаем, насколько велика утечка и велико повреждение нефтепровода, — пояснил специалист.

Также Фролов добавил, что поставки российской нефти в Германию уже были затруднены после того, как ФРГ «украла» у «Роснефти» ее долю в нефтеперерабатывающих заводах — тогда российская компания заявила о невозможности исполнять заключенный ранее контракт на поставки энергоресурса.

На одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше ранее обнаружили разгерметизацию. Компания местного оператора уточняет, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место ЧП выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Причины происшествия пока неизвестны. Вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме.