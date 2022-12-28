Энергоэксперт назвал российский газ причиной «грызни» между Францией и ФРГ Энергоэксперт Калачев объяснил претензии Франции к Германии распределением остатков газа из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский депутат Жан-Филипп Танги упрекнул Германию в несправедливости соглашения о взаимных поставках энергоносителей из-за остатков российского газа, за которые идет грызня, заявил в беседе с «360» эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев. Он отметил, что голубое топливо прежде традиционно поступало во Францию через территорию ФРГ, но после сокращения поставок из РФ энергетический баланс нарушился. По словам Калачева, из-за нехватки энергии французы вынуждены переходить на дрова, а чтобы не вырубить все леса в Европе, им приходится вводить талонную систему.

Идет грызня за те остатки газа, которые все-таки приходят из России, — ведь газовые хранилища удалось заполнить на 95%. Правда, сейчас они очень активно расходуются — не так, как они расходовались обычно. Видимо, из-за этого идет драка между Германией и Францией, — сказал эксперт.

Калачев отметил, что если бы Евросоюз был более независимым, все было бы проще. Сейчас же, по его словам, все ключевые решения в ЕС принимают ставленники США и Британии.

Депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги ранее потребовал сделать соглашение с Германией о взаимных поставках энергоресурсов максимально прозрачным. Парламентарий выразил свое недовольство тем, что Франция поставляет Германии газ, рассчитывая получить взамен электроэнергию, однако ФРГ не брала на себя никаких обязательств на случай отсутствия поставок. Депутат объяснил, что если немцы не выполнят своих обязательств, французы останутся без света. Это соглашение, указал он, свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета.