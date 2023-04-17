Энергоэксперт назвал риски после закрытия всех АЭС в Германии Энергоэксперт Юшков: закрытие АЭС в Германии может привести к кризису

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Кристиан Мейер, министр окружающей среды и энергетики Нижней Саксонии, символически выключает атомную электростанцию ​​Эмсланд

Закрытие всех атомных электростанций в Германии может привести к усилению энергокризиса в Европе, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил «360», что на Западе сохраняется спрос на ископаемые источники энергии, в которые компании в последнее время не вкладывались, в связи с чем уменьшилось количество предложений.

Спрос на ископаемые источники энергии остался, а предложение при этом уменьшилось. А сейчас европейцы еще больший дефицит создают за счет того, что атомные энергоблоки останавливаются. И подобной политикой, конечно, они загоняют себя в проблемную ситуацию, — отметил эксперт.

По словам Юшкова, сейчас для европейцев наступила передышка, но сама проблема возникновения энергокризиса не исчезла. Эксперт отмечает, что Запад может пострадать из-за восстановления экономики КНР, которая в 2022 году из-за коронавирусных ограничений не конкурировала за газ на оптовых рынках. Кроме того, перед Европой встает вопрос, как будет вырабатываться энергия на других источниках, помимо газовых. Юшков уточнил, что во Франции наблюдаются большие проблемы с ядерной энергетикой из-за затянувшихся капитальных ремонтов энергоблоков.

Еще одной причиной энергокризиса может стать засуха. Так, в Европе сохранилось большое количество запасов газа из-за теплой зимы, но из-за нее же снега было мало и водохранилища наполнились плохо, что создает угрозу для атомной энергетики и гидроэнергетики.

Эксперт напомнил, что решение отказаться от АЭС в Германии было принято после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. График закрытия утвердили, после чего не инвестировали средства в модернизацию и ремонт АЭС, поэтому отказаться от своего решения немецкие власти уже не могли. Кроме того, внутри самой Европы есть антиядерное движение, которое во многом сформировало общественное мнение.

Германия от нее [атомной энергетики] в меньшей степени зависит, поэтому им проще отказываться и заменять ее чем-то другим. ФРГ все-таки не бедная страна, развивает возобновляемую энергетику, поэтому они могут себе это позволить и идут на подобный шаг, — отметил Юшков.

Эксперт уточнил, что США при этом хотят превратить Европу в рынок сбыта, поэтому им выгодно, чтобы Запад был слаб в промышленном плане. В связи с этим Вашингтон принял закон о поддержке американской экономики, в рамках которых будут созданы условия для предприятий, которые захотят разместить их на территории США.

15 апреля власти Германии окончательно отключили от энергии три последние работающие атомные электростанции — «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд». Ранее приостановка их эксплуатации была продлена в связи с боевыми действиями на Украине и сложностями с поставкой энергоносителей из России.