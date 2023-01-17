Энергоэксперт назвал ожидаемым саботаж Молдавии аудита по газовому долгу Энергоэксперт Гривач назвал ожидаемым для «Газпрома» саботаж Молдавии аудита по газовому долгу

Фото: moldovagaz.md

Газораспределительная станция

«Газпром» был готов к саботажу Молдавией международного аудита по газовому долгу, считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт отметил, что российская компания продолжает работать с Кишиневом из-за фактора Приднестровья, чтобы обеспечить непризнанную республику газом.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что международный аудит по долгу перед «Газпромом» может не дать результатов. По ее словам, причиной этого может стать то, что долг существовал до 1998 года и документов за этот период не сохранилось.

Никто не испытывал иллюзий по аудиту долга в Молдавии. Кишинев не настроен ни на сотрудничество с Москвой, ни на урегулирование долговых проблем, которые накопились за многие годы, — уточнил Гривач.

Энергоэксперт считает, что выплачивать долг, который составляет $709 млн, молдавские власти не планируют. Гривач уточнил, что главной целью для Кишинева стало разрушение оставшихся с Россией отношений, даже если это нанесет вред экономике Молдавии. По словам специалиста, для «Газпрома» отношения с Молдавией являются проблемой, но отказаться от поставок газа Россия не может, так как через Молдавскую ГРЭС газом обеспечиваются жители Приднестровья.

Существующие поставки направляются в первую очередь для того, чтобы обеспечить работу Молдавской ГРЭС в Приднестровье и обеспечить газом жителей непризнанной республики, — заключил Гривач.

Энергоэксперт объяснил, что, если Молдавская ГРЭС прекратит работу, в Молдавии произойдет коллапс с электричеством. Он также добавил, что это может привести страну к энергетическому и экономическому кризису.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что, в случае прекращения поставок газа из России, страна воспользуется своими газовыми резервами. По словам премьера, этих резервов хватит на два месяца.