Энергодар решили подготовить к «мероприятиям» ВСУ Глава Энергодара Волга сообщил о подготовке города к потенциальным «мероприятиям» ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Энергодар готовится к потенциальным «мероприятиям» украинских войск, которые сосредотачиваются на противоположном берегу Днепра, сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в настоящее время происходит передислокация подразделений ВСУ и их перемещение «с места на место».

Мы готовим и город к потенциально каким-то мероприятиям, которые могут происходить с той стороны. Так же, как и готовы подразделения Минобороны, Росгвардии, которые занимаются безопасностью как города, так и Запорожской АЭС, — сказал Волга.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нарастает скопление тяжелой техники ВСУ. По его словам, увеличение концентрации бронетехники противника наблюдается вдоль линий боестолкновения военизированных формирований России и Украины. Рогов назвал сложившуюся ситуацию напряженной. Он также указал, что военнослужащие ВС РФ будут ждать провокации со стороны ВСУ из-за нарастания военной мощи Киева от Степногорска до Вольного Поля.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речи об отводе российских военных с территории Запорожской АЭС не идет. По его словам, сейчас главное — вынудить ВСУ прекратить обстрелы станции, так как это чревато катастрофическими последствиями.