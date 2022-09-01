Энергодар подвергся массированному артилерийскому удару Энергодар подвергся массированному артилерийскому удару перед визитом экспертов МАГАТЭ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, подвергся массированному артиллерийскому удару. Об этом сообщает «Интерфакс». Обстрел начался около 6 утра по московскому времени.

По данным агентства, взрывы звучат в разных частях городах. Их периодичность составляет 3-4 минуты. Это происходит в том числе в жилых микрорайонах и близ административных зданий в центре города.

Также информацию об обстреле подтвердили во временной администрации города. Там отметили как минимум пять попаданий в жилые дома. Пострадало здание детского сада и припаркованные на улицах автомобили.

Есть погибшие и раненые, точное число уточняется.

Обстрел произошел в то время, когда в городе ожидают прибытие делегации МАГАТЭ. Специалисты намерены ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной РФ территории Запорожской области.

Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ, которая должна осмотреть Запорожскую АЭС, уже прибыла в Запорожье. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.

Член главсовета ВГА региона Владимир Рогов заявил, что власти готовы обеспечить экспертам МАГАТЭ безопасность на фоне усиления обстрелов ВСУ. Он предположил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов.