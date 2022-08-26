«Энергоатом» заявил об отключении всех энергоблоков ЗАЭС

Фото: AP/TASS

Все энергетические блоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Запорожская АЭС». В источнике прикреплен скриншот ответа службы поддержки украинской компании «Энергоатом». Там говорится, что электропитание ЗАЭС происходит через отремонтированную линию энергетической системы Украины.

По состоянию на 9.00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины, — сказано в сообщении «Энергоатома».

В компании отметили, что выдачи мощности ЗАЭС возобновили свою работу. Специалисты ведут ремонт для подготовки подключения двух дополнительных энергоблоков ЗАЭС к сети.

25 августа стало известно, что Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети. Причиной отключения энергоблоков станции в компании назвали повреждения линий связи из-за обстрелов и пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.