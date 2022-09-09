Энергетик: Россия откажется от поставок газа при введении потолка цен Эксперт по энергетике Фролов: Россия откажется от поставок газа при введении потолка цен

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия способна отказаться поставлять газ Евросоюзу в случае введения потолка цен на этот энергоресурс, заявил в беседе с «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что Россия готова поставлять газ по «Северному потоку — 2», если получит соответствующее разрешение. По словам эксперта, если Европа будет придерживаться рыночных отношений с Россией, то сотрудничество продолжится, а в противном случае — прекратится. Кроме того, Москва может перенаправить потоки своих энергоресурсов в Азию.

Было бы странно полагать, что, как только введут потолок цен, Россия продолжит поставки. Это недальновидно и неадекватно. Вице-премьер Александр Новак ранее высказывался по ситуации с нефтью. Те страны, которые будут использовать предельные цены на черное золото, не будут его получать, — рассказал Фролов.

Россия сможет пережить отказ от поставок в Европу, поскольку ее основной рынок — внутренний. Фролов напомнил, что в прошлом году было добыто порядка 762 млрд кубометров, из которых в пределах страны пошли порядка 520 млн кубометров газа. Если же страны Евросоюза введут ограничение для всех поставщиков газа, то Россия может перестать продавать свой ресурс Европе. По словам эксперта, поставщики сжиженного газа, вероятно, найдут покупателей в Азии.

Фролов напомнил, что на данный момент обсуждается введение потолка цен на уровне $50 за мегаватт в час, а это где-то $520–525 за кубометр. Эта цена примерно в пять раз выше себестоимости поставок в Германию, но проблема в том, что эта стоимость навязывается в рамках ультиматума. Специалист подчеркнул, что если хоть один раз позволить общение в рамках ультиматума, то такой подход сохранится и дальше, ведь со стороны Европы нет переговоров о взаимных уступках и попыток вести диалог.

Греция, Италия, Польша и еще порядка семи стран опасаются ответных мер Москвы в случае введения ограничений цен на газ. Правительства этих стран боятся «разозлить Москву» введением потолка цен на газ, а также опасаются «эффекта домино». Эти государства выступают за введение потолка цен на энергоресурсы не только из России, но и от других импортеров.