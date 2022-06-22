Энергетик рассказал о последствиях отказа Европы от российской нефти Энергетик Марцинкевич рассказал о последствиях отказа Европы от российской нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перекалибровка европейских нефтеперерабатывающих компаний под нефть не российского происхождения займет два года и будет стоить предпринимателям около $2 млрд, заявил энергетик Борис Марцинкевич. Он отметил, что уже сейчас нефтяные компании в Европе закупают отечественное черное золото про запас, передает «ПолитЭксперт».

Все, что было от старой нефти, нужно утилизировать — не только вылить, но и самым тщательным образом пропарить все внутренности колонны. Это займет порядка двух лет и будет стоить около двух миллиардов долларов. Сейчас все компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами в Европе, резко увеличили закупки российской нефти — про запас, — пояснил Марцинкевич.

Россия, в свою очередь, также перестроит свою схему поставок и увеличит объем экспорта нефти на азиатские рынки. Энергетик считает, что если Москве удастся увеличить танкерный флот, то необходимость продавать топливо Европе исчезнет. При этом обязанность обеспечить европейские государства достаточным количеством черного золота возьмет на себя ОПЕК, резюмировал Марцинкевич.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на санкции. Она отметила, что названная инициатива прорабатывается США и их союзниками, столкнувшимися с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.