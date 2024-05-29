Энергетик раскрыл, кто поставит газ Европе после отказа от России Энергетик Юшков: США и Катар могут поставлять газ Европе после отказа от России

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В случае отказа от российского газа странами Европы поставлять энергоресурс могут начать США и Катар, рассказал NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что страны Запада в такой ситуации смогут получать СПГ, а не трубопроводный газ. По его словам, единственным трубопроводным поставщиком в Европу останется Норвегия, но ее запасы на пределе.

Страны Евросоюза могут заменить нас на какой-то момент на США, Катар и Австралию. Но это прежде всего будет не трубопроводный газ, а СПГ. Трубопроводным поставщиков газа в Европу является Норвегия, но она на пределе и ничего нового вырабатывать не собирается, — пояснил Юшков.

По словам эксперта, также получать газ могут из Алжира, но у них ограниченная ресурсная база. Чтобы наладить поставки из Азербайджана, придется строить новый газопровод, уточнил энергетик. Юшков также напомнил, что страны Европы планируют полностью перейти к возобновляемой энергетике к 2040 году.

Заменить российский газ европейцам можно, но за это нужно будет очень хорошо заплатить, причем в каждый момент времени платить больше, чем в Азии, чтобы СПГ пришел именно им, а не Китаю или Японии. Это дорогое удовольствие, — заключил энергетик.

Юшков ранее заявил, что отказ от российских энергоресурсов, в том числе от газа, приведет к росту тарифов на электроэнергию в Европе. Эксперт уточнил, что это будет ударом по экономике в странах Запада.