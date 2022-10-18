Энергетик призвал Европу протянуть руку РФ для ремонта «Северных потоков» Энергоэксперт Гривач призвал Европу протянуть руку России для ремонта «Северных потоков»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Будущее «Северных потоков» зависит от готовности государств Евросоюза договориться с Россией по их ремонту и дальнейшему восстановлению, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» заместитель Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Однако, по его словам, бывшие европейские партнеры пока не проявляют никакого желания идти на такой компромисс с Москвой.

Перспективы восстановления газопроводов зависят от международного сотрудничества. Трансграничная инфраструктура работает на основе взаимодействия, она не может быть построена или отремонтирована только усилиями поставщика или потребителя, поэтому будущее у «Северных потоков» есть только в случае тесной кооперации РФ и европейских стран, — считает энергоэксперт.

По мнению Гривача, кооперация должна быть не только финансовой, но и юридической, и политической. При этом аналитик был вынужден констатировать, что в настояшее время уровень кооперации минимальный, поскольку Россию вообще не допускают к расследованию, а между тремя странами Евросоюза — Швецией, Данией и Германией — не создается совместной следственной группы.

Он добавил, что, исходя из технических соображений, там все можно отремонтировать, и это было понятно изначально, однако с политической волей существуют проблемы, в связи с чем оптимизма по ремонту «Северных потоков» в настоящее время не так много, резюмировал Гривач.

В конце сентября давление на одной нитке «Северного потока — 2» и на обеих нитках «Северного потока — 1» резко упало. Представители немецкого правительства анонимно заявили, что причина в диверсии.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем, повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.