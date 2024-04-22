Энергетик предрек дефицит СПГ в Европе из-за санкций Энергетик Юшков: санкции против российского СПГ приведут к дефициту в Европе

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Решение Евросоюза ограничить поставки сжиженного природного газа из России и Белоруссии приведет к сокращению числа его поставщиков, поделился мнением с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, страны блока столкнутся с дефицитом энергоносителей, но он будет меньше, чем если бы ЕС ввел прямые санкции на их закупку.

Для Евросоюза это означает уменьшение поставщиков. В любом случае будет определенный дефицит, хотя все могло быть хуже, если бы они ввели санкции, запрещающие покупать российский трубопроводный газ. Если его не покупать, тогда «Газпрому» некуда его направить и компания просто уменьшит добычу. Объемы уйдут с мирового рынка, — объяснил он.

По словам Юшкова, введение ограничений на импорт газа принималось с расчетом на то, что он уйдет на альтернативный рынок, например в Азию. Оттуда, как отмечает эксперт, энергоносители могут попасть в Европу.

То есть Россия поменяется рынками сбыта, как это было с нефтью. Чтобы СПГ пришел в Европу из Азии, им нужно будет заплатить больше, чем готовы платить азиатские потребители. В любом случае это путь к дефициту и росту цен, причем как на трубопроводный газ, так и СПГ, — заключил он.

Ранее ЕС согласовал план ограничения поставок газа из России и Белоруссии. Несмотря на то что прямых запретов (как, например, по нефти) в отношении российского газа Западом не вводилось, его экспорт в Европу неуклонно снижают. Куда Россия продает газ теперь и как ограничения сказываются на отрасли, играющей большую роль в пополнении бюджета страны, разбирался NEWS.ru.