Энергетик оценил шансы полной остановки СП во время техобслуживания Энергетик Белогорьев: остановка поставок газа по СП зависит от обстоятельств

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Полная остановка поставок газа в Европу по «Северному потоку» во время ежегодного техобслуживания зависит от обстоятельств, точного ответа не знает никто, заявил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Pravda.Ru. Он напомнил, что Германия и другие страны Евросоюза пока не предпринимали попыток остановить поток отечественного топлива.

Все зависит от обстоятельств. Евросоюз, Германия в частности, не планирует, насколько известно, в этом году предпринимать шаги по прекращению поставок российского газа и действительно опасается этого, потому что без российского трубопроводного газа пережить сколько-либо нормально ближайшую зиму не удастся, — заверил Белогорьев.

Энергетик убежден, что все попытки немецкого правительства исправить ситуацию при помощи сокращения потребления газа или угольной генерации не принесут желаемых результатов. По словам эксперта, большая часть европейских компаний, добывающих сжиженный природный газ (СПГ), не снижают темпов закачки, готовясь к предстоящей зиме.

Общий настрой — это как можно больше накопить запасов к зиме, чтобы хоть как-то снизить риски, — резюмировал Белогорьев.

Ранее стало известно, что правительство Германии опасается, что Россия может полностью прекратить поставки газа в страну в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона.