https://static.news.ru/photo/8ba67276-e2bc-11e9-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Ядерному энергетическому комплексу Франции предстоит независимая проверка. Об этом сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Объектом пристального внимания инспекторов станет государственная энергогенерирующая корпорация Electricite de France (EDF), которая резко увеличила стоимость проекта по строительству атомной электростанции Hinkley Point в Великобритании — с 1,9-2,9 млрд фунтов до 21,5-22,5 млрд.

Министр назвал подобные «отклонения в расходах» неприемлемыми, а также отметил наличие «дополнительных задержек» в строительстве нового реактора АЭС Flamanville, которым занимается EDF.

По его словам, он уже несколько месяцев «бьёт тревогу».

Я попросил о проведении полностью независимого расследования по поводу ядерного энергетического комплекса и относительно выбора реактора, — заявил Ле Мэр, его цитирует РИА Новости.

Он заверил, что результаты проверки станут известны в конце октября и «будут иметь последствия на всех уровнях».

Ранее News.ru писал, что введение в эксплуатацию запланированного к постройке нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы» в Чехии будет осуществлено не ранее 2038–2040 годов. Примерная стоимость проекта составляет около $4,5 млрд.