Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

Фото: Henri Swzarc/Global Look Press

Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок истребителей на Украину. Как передает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Мы по определению ничего не исключаем, — заявил Макрон.

При этом он отметил, что поставляемая Киеву техника не должна наносить удары по территории России.

Ранее не исключила возможность поставок самолетов Киеву заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.

Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту России Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.