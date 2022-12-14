Елка для хакеров: разведслужба Британии выпустила рождественский ребус Как британский Центр правительственной связи вербует новых Бондов среди школьников королевства

Фото: Myself (Adrian Pingstone)/Public domain/Wikimedia Commons

Центр правительственной связи (GCHO), одна из самых закрытых разведслужб Британии, опубликовал на своем сайте традиционную рождественскую шараду. Ребус оформлен в виде елочки, к которой надо подобрать ключи. Как cообщает BBC, в эти часы его бросились разгадывать школьники со всего королевства, мечтающие попробовать себя в роли шифровальщиков. Каждый год GCHO — монстр британской прослушки и радиоэлектронной разведки — задает непростые задачки юным хакерам, надеясь в будущем завербовать среди них новых Бондов и Сноуденов. Правда, критики считают, что столь серьезному ведомству не пристало подбирать кадры таким «детским» способом.

Код Санты

Ребус вложен в виртуальную рождественскую открытку директора Центра правительственной связи сэра Джереми Флеминга. Его разработала команда «штатных составителей паззлов» GCHO.

В этом году наш ребус состоит из семи дьявольских головоломок, которые основаны на семи дисциплинах — лингвистике, инжиниринге, взламывании кодов, анализе, математике, кодировании и кибербезопасности, — сообщается на сайте Центра. — Шарада позволяет заглянуть в нашу внутреннюю кухню и узнать, какие навыки нужны для работы в GCHO во благо нашей страны.

На этот раз задачку усложнили: каждый из семи ответов — промежуточный. Из них предстоит составить три слова, которые, в свою очередь, сложатся в название некого места на карте Британии или мира. Оно и будет финальной разгадкой.

Чтобы эффективнее считать наши сигналы, мы рекомендуем учащимся старших классов объединяться в группы, — поощряют командный дух создатели ребуса.

Фото: gchq.gov.uk В этом году рождественская головоломка от GCHO состоит из семи заданий

На разгадку даются всего сутки. В четверг, 15 декабря, на сайте GCHO появится заветный ответ. В прошлом году сообщалось, что победители будут рассматриваться как перспективные претенденты на службу в радиоэлектронной разведке.

О том, чем занимается GCHO, известно совсем мало, признает The Guardian.

Центр правительственной связи, который отслеживает и перехватывает радиоэлектронные сообщения в целях защиты Великобритании и ее госучреждений, обычно держит в секрете свои тайные операции. Однако ведомство стремится продвигать себя и ищет возможности для пополнения кадров. Поэтому всячески поощряет научно-технические знания, которые имеют ключевое значение для работы, — отмечает издание.

Задачки не для слабаков

Одна из старейших разведслужб Британии была создана в 1919 году. Однако еще во время Первой мировой войны британцы создали станции радиоперехвата, набрали криптографов. Одним из успехов британской разведки стала расшифровка телеграммы министра иностранных дел Германии Артура Циммермана. В ней сообщалось о готовности германских подлодок атаковать суда, торгующие с Британией. Телеграмму использовал президент США Вудро Вильсон как повод для объявления войны Берлину.

Фото: Simon Chapman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Немецкая шифровальная машина «Энгима», которую в годы Второй мировой войны взломали британцы

В 1930 году британские шифровальщики сумели взломать систему обмена сообщений Коминтерна, которая использовалась Москвой для связи со своими агентурными сетями. А в годы Второй мировой самой знаменитой операцией GCHQ стал взлом немецкой шифровальной машины «Энгима». Блестящую операцию провел Алан Тьюринг — гениальный математик, которого считают отцом-основателем современной информатики.

В новейшей истории Центр правительственной связи обвиняли в прослушке разговоров принцессы Дианы с ее близким другом Джеймсом Гилби. А в 2013 году GCHQ оказался в центре, пожалуй, самого громкого скандала. Тогда перебежчик из Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден рассказал на весь мир о совместной слежке двух ведомств за гражданами по всему миру.

В поисках новых агентов в 2015 году GCHQ выпустил свой первый рождественский паззл. Его прообразом стал квест «охота за сокровищами» 2013 года. Задачки предназначены, в первую очередь, для школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Однако над «дьявольскими ребусами» порой ломают голову самые искушенные специалисты. Как писала The Times, в 2016 году восемь профессиональных криптографов целых два месяца бились над разгадкой. А из 600 тысяч рядовых пользователей лишь трое «приблизились к ее разрешению».

Некоторые эксперты полагают, что разведчики зашли слишком далеко в общении с народом.