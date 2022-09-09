Елизавету II похоронят в мемориальной часовне отца Британскую королеву Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца Георга VI

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Королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II будет похоронена на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI. Останки отца, изначально похороненного в королевской усыпальнице, перенесли туда после возведения часовни, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что часовню построили в 1969 году в память о короле Георге VI, который умер в 1952 году. Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой кремировали.

После похорон Елизаветы II в часовню перенесут останки её мужа, принца Филиппа, ушедшего из жизни в 2021 году. Супруги прожили вместе 73 года и смогут «воссоединиться».

Ранее стало известно, что тело Елизаветы II забальзамируют в Лондоне и выставят для прощания в одном из королевских замков, а потом — в парламенте. Через девять дней тело выставят в Вестминстерском аббатстве. И только после этого Ее Величество, наконец, похоронят в часовне в Виндзорском замке. На время отпевания в королевстве не будут совершаться посадки и взлеты самолетов, а также остановятся поезда.