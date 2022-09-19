Елизавету II похоронили в часовне Виндзорского замка

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Там уже покоятся ее родители, а также захоронен прах сестры, принцессы Маргарет, тело которой прежде кремировали, сообщает Press Association.

Агентство отмечает, что частная погребальная служба прошла около 21:30 мск. На ней присутствовали король и члены королевской семьи. Елизавету II похоронили рядом с мужем принцем Филиппом.

Елизавета II, которая правила страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.

Ранее стало известно, что лорд-камергер, ранее возглавлявший британскую контрразведку MI-5, барон Эндрю Паркер в ходе прощальной церемонии с королевой Великобритании Елизаветой II разломил напополам церемониальный жезл и положил его на крышку гроба. Такое действие является символом конца служения британскому монарху.