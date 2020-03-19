Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом прибыла в Виндзорский замок из Букингемского дворца. Наиболее вероятно, что монаршая чета не вернётся в ближайшее время в Лондон и будет находиться в карантине из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. В этом случае королевские обязанности придётся исполнять кому-то другому. Британские СМИ уже начали гадать, кто это может быть.

И 93-летняя королева Елизавета II, и её супруг 98-летний принц Филипп в силу преклонного возраста находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом. Вероятность умереть от пневмонии, вызванной COVID-19, в этом возрасте больше всего — 14,3%. Поэтому традиционные каникулы королевской семьи, приуроченные к Пасхе, начались на неделю раньше, и уже 19 марта супруги покинули Букингемский дворец в Лондоне. Официально их карантин не подтверждается, однако в случае ухудшения ситуации в стране, они останутся в своём загородном поместье как минимум на четыре месяца. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее рекомендовал всем британцам старше 70-ти не выходить из дома и минимизировать контакты с окружающими.

Она (Елизавета II — NEWS.ru) в добром здравии, но считается, что для неё лучше уехать, — сообщил газете The Sun источник в окружении королевы. — Много сотрудников её двора начинают паниковать по поводу коронавируса. Королева встречалась со многими людьми в последнее время. Но скоро ей исполнится 94 года и советники считают, что лучше ей находиться в безопасности.

Портал Royal Central тем временем задался вопросом: кто займёт место королевы, если её все-таки поместят в карантин. По британской традиции, замещать монарха в случае его непродолжительно болезни может один или два государственных советника. На данный момент этим титулом в Великобритании обладают пять человек: муж королевы Филипп, её сыновья принц Чарльз и принц Эндрю, а также внуки принц Уильям и принц Гарри. Однако супруг Елизаветы Филипп и её старший сын Чарльз также, как и она, находятся в группе риска, поэтому, скорее всего, тоже будут изолированы. В то же время принц Эндрю и принц Гарри временно отошли от королевских обязанностей. Первый — из-за сомнительных связей с умершим в тюрьме американским финансистом Джеффри Эпштейном, второй — по собственному желанию. Поэтому наиболее вероятным «регентом» Великобритании на период коронавируса станет старший внук Елизаветы принц Уильям.

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Государственные советники могут исполнять большинство обязанностей монарха, например, посещать заседания Тайного совета и подписывать документы от имени королевы. Однако они не имеют права распускать парламент без одобрения главы монархии, назначать премьер-министра и наделять званием пэров.

Второй на очереди к британскому трону, Уильям, уже начал прилагать усилия для борьбы с коронавирусом. Так, он обратился к нации с просьбой жертвовать средства в созданный им ранее Национальный фонд чрезвычайных ситуаций. Он заверил, что все собранные деньги будут направлены в благотворительные компании, занимающиеся помощью пожилым людям и другим уязвимым группам населения.

По последним данным, в Великобритании более 2600 человек заразились коронавирусом и 72 человека скончались. Несмотря на это, Лондон пока откладывает введение жёстких мер по борьбе с пандемией: продолжают работать бары и рестораны, общественный транспорт, границы страны не перекрыты. С неохотой 19 марта британское правительство анонсировало временное закрытие школ, уточнив, что дети людей, занятых в жизненно важных профессиях, смогут продолжить посещать учебные заведения.