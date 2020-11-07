Елизавета II впервые за всю пандемию COVID-19 появилась на публике в маске

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Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса вышла на публику в защитной маске.

Для посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного воина, королева надела чёрные пальто, шляпу и перчатки. На ней была маска того же цвета с белой окантовкой.

8 ноября в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. В этот день военнослужащие и ветераны собираются у памятников погибшим солдатам, а члены королевской семьи возлагают венки к кенотафу в центре британской столицы.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавета II вместе со своим мужем герцогом Эдинбургским Филиппом вернулась в Виндзорский замок из-за введения общенационального карантина в Англии.

В Виндзоре Елизавета II находилась на самоизоляции весной и летом 2020 года. Общенациональный карантин вводится в Англии с 5 ноября по 2 декабря. В стране закроют пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, не торгующие предметами первой необходимости.