16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок на фоне карантина

19:30, 02 ноября 2020
Фото: Pool/Global Look Press

Королева Елизавета II вместе со своим мужем герцогом Эдинбургским Филиппом вернулась в Виндзорский замок из-за введения общенационального карантина в Англии.

Королева прибыла в резиденцию в графстве Беркшир, расположенную примерно в 40 километрах от Лондона, из поместья Сандрингем на востоке Англии, передаёт ТАСС.

В Виндзоре Елизавета II находилась на самоизоляции весной и летом 2020 года. Общенациональный карантин вводится в Англии с 5 ноября по 2 декабря. В стране закроют пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, не торгующие предметами первой необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании рассматривают возможность продления режима самоизоляции для Англии на декабрь, если уровень заболеваемости COVID-19 не упадёт.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео