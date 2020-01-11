Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей. Об этом
Совещание пройдёт в фамильном имении Сэндрингем в графстве Норфолк. На встрече предполагается присутствие королевы Елизаветы II, принца Гарри, наследника престола принца Уэльского Чарльза и герцога Кембриджского Уильяма, отмечает ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат на пост главы Лейбористской партии Великобритании Клайв Льюис призвал провести референдум о судьбе монархии. Он сообщил, что многие люди хотят сократить расходы на содержание королевской семьи.
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