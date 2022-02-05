Елизавета II призвала в будущем дать жене Чарльза титул королевы-консорта

Супруга наследника британского престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуолльская Камилла должна получить титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда сам Чарльз станет королём. Такое пожелание высказала королева Великобритании Елизавета II в своём обращении к подданным, приуроченном к 70-летнему юбилею правления, который отмечается 6 февраля. Оно распространено пресс-службой Букингемского дворца.

В своём послании королева выразила уверенность, что когда подойдёт срок Чарльза стать королём, британцы будут поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как поддерживали саму Елизавету II.

Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом, — говорится в послании.

В своём обращении Елизавета II поблагодарила за поддержку подданных, членов своей семьи, включая умершего в апреле 2021 года супруга, герцога Эдинбургского Филиппа. Он с 1952 года носил титул принца-консорта, будучи мужем действующей королевы.

Жена британского британского короля должна получать титул королевы-консорта и именоваться Её Величеством. Однако в отношении Камиллы ситуация долгое время оставалась иной.

Связь принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз в 1992 году разрушила его брак с принцессой Дианой. В 2005 году принц наконец женился на Камилле, после чего в Букингемский дворец распространил заявление о том, что новоиспеченной герцогине Корнуолльской «необходимо будет использовать титул Её Королевского Высочества принцессы-консорта, когда принц Уэльский взойдет на трон».

По мнению экспертов, новое заявление королевы говорит о том, что за прошедшие годы имидж герцогини Камиллы значительно улучшился.