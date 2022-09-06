Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Великобритании

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который явился к ней на аудиенцию, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Букингемском дворце. Ранее утром Джонсон выступил с прощальной речью на Даунинг-стрит.

Что я говорю своим коллегам-консерваторам, ребята, пора положить конец политике. Пришло время всем нам поддержать Лиз Трасс, ее команду и ее программу, — заявил политик.

Для утверждения отставки он отправился в резиденцию Елизаветы II в замок Балморал в Шотландии. Королева без лишних слов приняла его. Вслед за Джонсоном в Букингемский дворец поехала новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. По традиции она должна получить от королевы признание. После визита она официально станет премьер-министром и сможет начать формировать свое правительство.

5 сентября Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания политик поблагодарила бывшего главу кабмина за реализацию Brexit, победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России.

Ранее Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».

Джонсон поздравил свою преемницу с победой на выборах главы Консервативной партии. Он выразил уверенность, что у Трасс есть правильный план по преодолению экономического кризиса, с которым столкнулась страна.