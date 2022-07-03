Елизавета II передала часть королевских обязанностей принцу Чарльзу

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская королева Елизавета II с принцем Чарльзом

Королева Великобритании Елизавета II предала наследному принцу Уэльскому Чарльзу часть полномочий монарха, пишет Daily Mail. Журналисты газеты узнали, что список официальных королевских обязанностей, опубликованных Букингемским дворцом, впервые за 10 лет понес значительные изменения. Ранее в монархический перечень входили 13 пунктов, включая формальное назначение премьер-министра Великобритании, участие в открытии новых сессий парламента, государственные визиты и встречи с лидерами других государств.

Отныне в документе стоит фраза, согласно которой королева выполняет «ряд парламентских и дипломатических обязанностей». Однако источник, близкий к британским королевским кругам, уточнил, что речь идет о «незначительном обновлении» документа.

В мае принц Уэльский Чарльз, первый в очереди наследник британского трона, впервые получил возможность исполнить обязанности правящего монарха. Он зачитал тронную речь на открытии очередной сессии парламента вместо королевы Елизаветы II. Её величество, которой в апреле исполнилось 96 лет, была вынуждена пропустить мероприятие по состоянию здоровья.

В июне сообщалось, что королева Елизавета II пропустит из-за проблем со здоровьем Игры Содружества, которые состоятся этим летом в Бирмингеме. Британского монарха вновь будет представлять принц Чарльз. В Букингемском дворце списывают то, что королева все реже появляется на официальных мероприятиях, на эпизодические проблемы с передвижением.