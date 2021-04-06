Елизавета II лишила рыцарского звания насильников и мошенников

https://static.news.ru/photo/b5a0183c-96fe-11eb-8470-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II в 2020 году лишила рыцарского звания девять человек. Все они были признаны решениями судов виновными в преступлениях сексуального характера.

Право называться рыцарями, в частности, утратили продюсер Харви Вайнштейн, приговорённый к длительному тюремному заключению за изнасилование женщин и сексуальные домогательства, а также экс-помощник бывших премьеров Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс, признанный виновным в изнасилованиях, экс-министр и член парламента Великобритании Джон Стоунхаус, бывший финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани, признанные мошенниками, и ряд других именитых личностей.

В общей сложности за последние 10 лет высокое звание потеряли 70 человек, передает The Times. Это в три раза больше, чем за любое предыдущее десятилетие со времен Второй мировой войны. До сих пор рекордным считался период с 1951 по 1960 год, когда рыцарского звания лишились 26 человек.

За всё время правления Елизавета II лишила рыцарского звания 186 человек. В их числе были работавшие на советскую разведку Ким Филби и Энтони Блант, государственные лидеры Роберт Мугабе и Николае Чаушеску. Самым спокойным в этом отношении был период с 1981 по 1990 год, когда звания лишились только 11 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Великобритании отменили торжества по случаю дня рождения королевы. Букингемский дворец принимает такое решение второй год подряд.