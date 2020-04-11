Елизавета II: коронавирус не помешает празднованию Пасхи

https://static.news.ru/photo/e2778748-7c31-11ea-9643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к христианам по поводу предстоящей Пасхи. Она заявила, что коронавирус не может помешать празднованию.

По её словам, люди не смогут встретиться, но сам праздник останется, передаёт ТАСС. Людям сейчас «Пасха нужна как никогда», уверена она.

В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделёнными, мы обеспечиваем безопасность других, — подчеркнула монарх.

Впервые за 68 лет на троне Елизавета II записала обращение, касающееся этого праздника.

Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.