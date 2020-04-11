Елизавета II: коронавирус не помешает празднованию Пасхи

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к христианам по поводу предстоящей Пасхи. Она заявила, что коронавирус не может помешать празднованию.
По её словам, люди не смогут встретиться, но сам праздник останется,
В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделёнными, мы обеспечиваем безопасность других, — подчеркнула монарх.
Впервые за 68 лет на троне Елизавета II записала обращение, касающееся этого праздника.
Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
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