Елисейский дворец сделал заявление об отставке Макрона Елисейский дворец: Макрон не намерен подавать в отставку

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен подавать в отставку, сообщил в соцсети Х Елисейский дворец. Так администрация отреагировала на сообщения радиостанции Europe 1 о подобных планах французского лидера.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что Макрон может уйти в отставку в случае успеха партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Эксперт подчеркнул, что такой исход возможен, если партия наберет большинство в нижней палате.

При этом, по словам Федорова, добровольная отставка президента во Франции не предусмотрена. Он уточнил, что такого никогда не было в истории государства. Эксперт выразил мнение, что роспуск нижней палаты парламента — это ответ на сокрушительное поражение блока, возглавляемого Макроном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что потеря партией президента Франции «Ренессанс» позиций в Европарламенте говорит о недовольстве народа. При этом, по его словам, еще рано говорить о возможной отставке главы европейской республики.

На фоне провала на европейских выборах Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.