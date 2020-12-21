Елисейский дворец не раскрыл подробности состояния Макрона

https://static.news.ru/photo/f18acf3c-42ca-11eb-9b85-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

В Елисейском дворце рассказали о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, но не раскрыли подробностей.

Там сообщили, что состояние главы государства остаётся стабильным.

По сравнению со вчерашним днём (19 декабря. — NEWS.ru) состояние здоровья президента республики стабильное, — сообщили в администрации французского лидера.

Дополнительных подробностей о состоянии Макрона не приводится, передаёт AFP.

19 декабря в Елисейском дворце рассказали, что Макрон по-прежнему чувствует слабость, ломоту в теле и страдает головными болями и кашлем.

У президента всё ещё наблюдаются симптомы инфекции. Болезнь не мешает ему продолжать выполнять все функции главы государства, отметили в Елисейском дворце.

Макрон ежедневно проходит обследования, которые проводит медицинская служба при президенте. Результаты последней процедуры обнадёживающие, сообщает администрация французского лидера.

Как писал NEWS.ru, кроме Макрона на самоизоляцию ушла его жена Брижит, а также председатель Национального собрания Пятой республики Ришар Ферран. Тест супруги президента показал отрицательный результат, но она будет работать из дома до получения результатов повторного анализа.