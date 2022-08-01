Макрон пообещал Зеленскому финансовую помощь

Фото: Peter Kneffel/dpa/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франция Эммануэль Макрон в телефоном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал финансовую поддержку Украине и помощь в восстановлении страны, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Макрон также пообещал оказать содействие в вывозе зерна из одесского порта.

Президенты двух стран договорились продолжать усилия для деэскалации и диалога, в частности, в рамках переговоров в «нормандском формате» под эгидой Франции и Германии для реализации минских договоренностей, — отметили в администрации французского лидера.

Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон до этого заявлял, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с российским коллегой, составила 100 часов. Такие цифры он объяснил тем, что сложной оказалась ситуация на Украине. Президент Франции уточнил, что переговоры проводил по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского, секрета из них не делал.

Он также заявил о своей убежденности в роли Франции как посредника и что именно дипломатия поможет «проложить путь к выходу из кризиса».

1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из порта Одессы в 09:15 по местному времени. По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан.