Электростанция на Украине перестала работать после обстрелов Украинская ДТЭК сообщила о прекращении работы одной из теплоэлектростанций после обстрелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работать после серии обстрелов, сообщила в Telegram украинская энергокомпания ДТЭК. В публикации говорится, что из-за повреждения оборудования станция оказалась неисправна. О какой конкретно ТЭС идет речь, не уточняется.

Сегодня в результате интенсивных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. <...> Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии, — говорится в сообщении ДТЭК.

В компании подчеркнули, что в результате обстрелов ТЭС ни один человек не пострадал. Экстренные службы приступят к ликвидации последствий аварии после окончания обстрелов.

9 марта ДТЭК сообщала, что три украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в результате обстрелов. Сотрудники станций, по данным компании, не пострадали.

До этого стало известно, что в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, прогремели взрывы. Власти Одесской области сообщили об ударе по объекту энергетической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь заявил, что в столице Украины начались экстренные отключения света. Минобороны России информацию о взрывах не комментировало.