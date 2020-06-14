Электричка столкнулась с автобусом в пригороде Праги

В результате столкновения пригородной электрички и рейсового автобуса на железнодорожном переезде у города Бенешов, в 60 км от Праги, пострадали десять человек.
Об этом сообщил представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ярослав Габриэл. По его словам, в автобусе и электричке на момент столкновения находились 12 пассажиров,
В обоих транспортных средствах находились 12 человек, 10 из которых получили ранения различной степени тяжести. Ранения как минимум одного из них — тяжёлые, — рассказал он.
Полиция начала расследование причин аварии. По предварительным данным, водитель автобуса пренебрёг красным сигналом семафора и попытался пересечь переезд, несмотря на приближение электрички, чем вызвал столкновение.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Новой Москве 14 мая электричка сбила легковой автомобиль. Девушка, которая была за рулём машины, оказалась зажата. Авария произошла в районе станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца Московской железной дороги.
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