Электричество пропало в крупнейших областях Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина

В крупнейших областях Украины — Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской — введено ограничение потребления электроэнергии, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго». Решение об этом принято для снижения нагрузки на сети и во избежание аварий.

Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах, — говорится в сообщении.

На западе Украины административный центр Хмельницкой области — город Хмельницкий — остался без света. Местная администрация предупредила горожан, что в ближайшее время будет прервано также водоснабжение, и порекомендовала запастись водой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране разрушено 30% электростанций. Замглавы офиса главы государства Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Он также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».