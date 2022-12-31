Al-Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии после встречи в Москве

Фото: msb.gov.tr

Анкара согласилась вывести войска с северной части Сирии по итогам прошедших в Москве переговоров между министрами обороны РФ, Турции и арабской республики, пишет El Watan со ссылкой на анонимный источник. По информации спикера издания, почва для сближения между турецкими и сирийскими властями была подготовлена СМИ Турции, где в течение месяцев публиковался аналитический контент, намекающий на заинтересованность Анкары в разрешении конфликта с Сирией.

По данным источника, итогом встречи стало «согласие Турции на полный вывод (войск. — NEWS.ru) из оккупированных ими районов на севере (Сирии. — NEWS.ru), а также подтверждение Анкарой (стремления. — NEWS.ru) уважать суверенитет и целостность сирийских территорий».

Собеседник издания подчеркнул, что для обеспечения договоренностей, достигнутых по итогам переговоров, стороны обязались создать специальные комиссии. Министры также договорились провести дополнительные встречи между официальными представителями Турции и Сирии.

Кроме того, как указал источник, стороны пришли к общему мнению касательно «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которая, по мнению глав военных ведомств является «агентом США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции». Министры также обсудили процесс реализации договоренностей об открытии стратегической трассы М4, которая связывает западные и восточные регионы Сирии.

28 декабря стало известно, что министр обороны Турции Хулуси Акар и глава разведки Хакан Фидан прибыли в Москву для переговоров. Стороны планировали обсудить ситуацию в Сирии, реализацию зерновой сделки и другие вопросы, связанные с обороной и безопасностью.