El País: НАТО готовит крупнейшее военное усиление со времен холодной войны

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Страны — члены НАТО планируют начать крупнейшее военное развертывание в Европе со времен холодной войны, сообщает газета El País. Отмечается, что решение об этом может быть принято на предстоящем саммите в Мадриде.

Союзники по НАТО готовы приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством военного оборудования. Альянс хочет дать понять, что находится в боевой готовности и готов ответить на агрессию против любого государства-члена, — передает издание.

Ранее газета Asia Times сообщила, что США и НАТО столкнулись с двумя большими проблемами из-за поставок вооружения на Украину. По мнению экспертов издания, первой проблемой является затягивание украинского конфликта, а второй — угроза эскалации ситуации в Азии. Запасы оружия у западных стран постепенно заканчиваются, по этой причине у НАТО и США может не остаться ресурсов, чтобы оперативно реагировать на вышеназванные кризисы, указано в материале.