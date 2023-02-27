El Pais: конфликт на Украине высветил отношение Запада к остальному миру Колумнист El Pais Мартинес-Баскуньян: Запад не убедил мир в своей позиции по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян заявила, что реакция мира на украинский конфликт оказалась неприятным открытием для «высокомерного и самодовольного» Запада. Он всегда игнорировал мнение остального мира, имеющего собственные интересы, считает обозреватель.

Мартинес-Баскуньян отметила, что риторика президента США Джо Байдена, назвавшего украинский конфликт борьбой «демократий и автократий», а себя — защитником «свободного мира», чужда огромной части мира, который именуют «глобальным Югом». В этих странах, переживающих собственные трагедии, вызывает безразличие и гнев точка зрения на украинские события, которая распространена на Западе.

Колумнист назвала конфликт на Украине «унизительный опытом» для Запада, поскольку внезапно выявилась растущая международная значимость тех, кого привыкли называть «неприсоединившимися», их голоса стали иметь значение в ООН. В отношении украинского конфликта эти «обездоленные», к которым автор в том числе отнесла Бразилию, Турцию и Китай, действуют самостоятельно, учитывая свои интересы.

Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающемся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия? — задалась вопросом Мартинес-Баскуньян.

Она добавила, что Европе пора переоценить свое место в мире, для нее пришло время отказаться от морализаторства и содействовать новым международным порядкам, необходимым для достижения более стабильного и безопасного мира.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине нельзя назвать мирным. По его мнению, эти предложения лучше считать позиционным документом. Боррель подчеркнул, что китайский план суммирует предложения по Украине, которые уже звучали прежде.